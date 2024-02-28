железнодорожная станция Тургеневка, железнодорожная станция Тургеневка, Кинельский муниципальный район, Самарская область (на 2019) — Familio

Тургеневка

Кинельский муниципальный район, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
железнодорожная станция
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Самарской области

Находки

Где упоминается данное место
Посмотреть все находки в Богдановской волости

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Самарский уезд, Богдановская волость
Ст. Тургеневка77Р. Кинель5454841518

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Кинельский район
707439Тургеневкаж.-д.ст.(нп)53°16'с.ш.50°51'в.д.N-39-102

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Кинельский муниципальный район, Сельское поселение Комсомольский
36618428141ж/д ст Тургеневкажелезнодорожная станция
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close