деревня Виеталва, деревня Виеталва, Vietalvas pagasts, Aizkraukles novads (на 2021) — Familio

Виеталва

Vietalvas pagasts, Aizkraukles novads (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Латвии

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Лифляндская губерния, Венденский уезд, Ветальская волость
мыза Фетельн

Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Латвийская ССР, Стучкинский район, Виеталвский сельсовет
населенный пункт Виеталва3187709

Список населённых пунктов Латвии

NosaukumsAgrāk rajonsURL
Aizkraukles novads, Vietalvas pagasts
Vietalvaagrāk Aizkraukles rajonshttps://vietvardi.lgia.gov.lv/vv/to_www_obj.objekts?p_id=1178

Реестр населенных пунктов Латвии 2021 года

NosaukumsKodsVeidsStatus
Aizkraukles novads, Vietalvas pagasts
Vietalva100101722ciemsEKS
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