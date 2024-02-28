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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
мыза Фетельн
Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)
Населенный пунктКод СОАТО
населенный пункт Виеталва3187709
Список населённых пунктов Латвии
NosaukumsAgrāk rajonsURL
Vietalvaagrāk Aizkraukles rajonshttps://vietvardi.lgia.gov.lv/vv/to_www_obj.objekts?p_id=1178
Реестр населенных пунктов Латвии 2021 года
NosaukumsKodsVeidsStatus
Vietalva100101722ciemsEKS