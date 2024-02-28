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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Документ. Письмо участника Первой мировой войны В.И. Чехова - директору Казанской женской гимназии В.А. Ряхиной, 15 января 1915 г. Источник: Показать все
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
620. Куна, местечко бывшее владельческое, при речке Соби, дворов 145, жителей 1200, в. правл. (уездный город в 3 верстах), церковь православная, костел, синагога, 3 посто Показать все
Список населённых мест Подольской губернии 1905 года
НазваниеДворовЧисло жителейВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Куна31920323-
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
местечко Куна
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-1355Кунаселоцентр сільської радир-н Гайсинськийсільрада Кунянська