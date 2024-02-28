село Куна, село Куна, Вінницька область (на 2018) — Familio

Куна

Вінницька область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Документ. Письмо участника Первой мировой войны В.И. Чехова - директору Казанской женской гимназии В.А. Ряхиной, 15 января 1915 г. Источник: Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Подольская губерния, Гайсинский уезд, Кунянская волость
620. Куна, местечко бывшее владельческое, при речке Соби, дворов 145, жителей 1200, в. правл. (уездный город в 3 верстах), церковь православная, костел, синагога, 3 посто Показать все

Список населённых мест Подольской губернии 1905 года

НазваниеДворовЧисло жителейВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Гайсинский уезд, Кунянская волость
Куна31920323-

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Подольская губерния, Гайсинский уезд, Кунянская волость
местечко Куна

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Вінницька область
А-1355Кунаселоцентр сільської радир-н Гайсинськийсільрада Кунянська
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