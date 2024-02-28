деревня Федоркова 2-я, деревня Федоркова 2-я, Вятский уезд, Вятская губерния (на 1913) — Familio

Федоркова 2-я

Вятский уезд, Вятская губерния (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Кировской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Вятский уезд
341Федоркова 2-я (Федорково), д. каз.при рч. Красной.18181876106
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вятская губерния, Вятский уезд, Югринская волость
145. Федоровка 2-я, деревня бывшая государственная, при ключе, дворов 32, жителей 198, волостное правление (уездный город в 18 верстах)

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Вятская губерния, Вятский уезд, Югринская волость
близ д. Федоркова
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