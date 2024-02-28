деревня Пермяково, деревня Пермяково, Нижнеингашский муниципальный район, Красноярский край (на 2019) — Familio

Пермяково

Нижнеингашский муниципальный район, Красноярский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Енисейской губернии 1911 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
Канский уезд, Тинская волость
1239Пермякова, заимка 1-я10302638
1240Пермякова, заимка 2 я35429

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Красноярский край, Нижнеингашский район
746940Пермяководеревня56°03'96°34'O-47-134

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Красноярский край, Нижнеингашский муниципальный район, Сельское поселение Павловский сельсовет
4639428126д Пермяково#Н/Д
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