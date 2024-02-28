деревня Усадище Орехово, деревня Усадище Орехово, Большедворская волость, Тихвинский уезд (на 1913) — Familio

Усадище Орехово

Большедворская волость, Тихвинский уезд (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

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Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Тихвинский уезд, Большедворская волость
93Усадище Орехово (Рыбежна) (дер.)1-го стана, 3-го зем. уч.Борковского121641387917811земледелиелесные заработки, пск.ручей Рыбежка.
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