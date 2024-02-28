село Белый Ануй, село Белый Ануй, Усть-Канский муниципальный район, Республика Алтай (на 2019) — Familio

Белый Ануй

Усть-Канский муниципальный район, Республика Алтай (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Томской губернии на 1911 год

№№ по порядкуНаселённые местаВёрст от ТомскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияЧисло дворов
Бийский уезд, Солонешенская волость
11Село Белый Ануй6882046463

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Алтай, Усть-Канский район
154052Белый Ануйсело51°14'с.ш.84°54'в.д.M-45-026

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Алтай, Усть-Канский муниципальный район, Белоануйское сельское поселение
84635410101с Белый Ануйсело
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