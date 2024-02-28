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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1467Зитенбекова, деревня.при рч. Базе.712130165161Б. — Мечеть 1. Мельница водяная. Пчеловодство.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
700. Зитембекова, деревня бывшая государственная, при речке Базе, дворов 35, жителей 203, мечеть
Список населённых мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
8Зетембекова, д. при реч. Базе, на прос дор., мечеть, мел. вод.78766168170Земледелие
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
521823Зитембякдеревня55°33'00"54°34'00"N-40-014
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Дюртюлинский муниципальный район, Сельское поселение Исмаиловский сельсовет
80624410111д Зитембякдеревня