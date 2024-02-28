деревня Зитембяк, деревня Зитембяк, Дюртюлинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Зитембяк

Дюртюлинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по иске имля (арабской графике)

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Бирский уезд
1467Зитенбекова, деревня.при рч. Базе.712130165161Б. — Мечеть 1. Мельница водяная. Пчеловодство.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Бирский уезд, Измайловская волость
700. Зитембекова, деревня бывшая государственная, при речке Базе, дворов 35, жителей 203, мечеть

Список населённых мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Бирский уезд, Исмаиловская волость
8Зетембекова, д. при реч. Базе, на прос дор., мечеть, мел. вод.78766168170Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Дюртюлинский район
521823Зитембякдеревня55°33'00"54°34'00"N-40-014

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Дюртюлинский муниципальный район, Сельское поселение Исмаиловский сельсовет
80624410111д Зитембякдеревня
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