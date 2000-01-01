село Репнино, село Репнино, Болховский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Репнино

Болховский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Болховский уезд
447Никольское (Репнино), часть села Репнина называется слободкой, с. вл.при р. Моху.131233163144

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Орловская губерния, Болховский уезд, Репнинская волость
190. Никольское (Репнино), село бывшее владельческое, при речке Мохе, дворов 16, жителей 118, волостное правление (уездный город в 15 верстах), церковь православная
192. Мильшино (Репнино), деревня бывшая владельческая, при речке Мохе, дворов 75, жителей 552
193. Слободка (Репнино), деревня бывшая владельческая, при речке Мохе, дворов 36, жителей 265, пенькотрен. звд.

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Болховский уезд, Репнинская волость
Репнино (село)12Город Болхов
Никольское (село)12Город Болхов
Падуб (деревня)12Город Болхов

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Орловская губерния, Болховский уезд, Репнинская волость
село Репнино

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Болховский район
63810Репниносело53°31'с.ш.36°09'в.д.N-37-085

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Болховский муниципальный район, Михневское сельское поселение
54604425116с Репниносело
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