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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
447Никольское (Репнино), часть села Репнина называется слободкой, с. вл.при р. Моху.131233163144
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
190. Никольское (Репнино), село бывшее владельческое, при речке Мохе, дворов 16, жителей 118, волостное правление (уездный город в 15 верстах), церковь православная
192. Мильшино (Репнино), деревня бывшая владельческая, при речке Мохе, дворов 75, жителей 552
193. Слободка (Репнино), деревня бывшая владельческая, при речке Мохе, дворов 36, жителей 265, пенькотрен. звд.
Список населённых мест Орловской губернии 1909 года
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Репнино (село)12Город Болхов
Никольское (село)12Город Болхов
Падуб (деревня)12Город Болхов
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Репнино
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
63810Репниносело53°31'с.ш.36°09'в.д.N-37-085
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
54604425116с Репниносело