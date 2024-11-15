деревня Озерщина, Речицкий район, Гомельская область (на 2021) — Familio

Озерщина

Речицкий район, Гомельская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Минская губерния, Речицкий уезд, Ровенско-Слободская волость
748. Озершина, деревня бывшая государственная, при реке Днепре, дворов 80, жителей 626

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Речицкий уезд, Ровенско-Слободская волость
Озерщина, деревня13352424332722

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гомельская область, Речицкий район, Озерщинский сельсовет
д Озерщина4624

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гомельская область, Речицкий район, Озерщинский сельсовет
д. Озерщина1249

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