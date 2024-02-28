деревня Курмыш Приселок, деревня Курмыш Приселок, Клинская волость, Муромский уезд (на 1905) — Familio

Курмыш Приселок

Клинская волость, Муромский уезд (на 1905)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Муромский уезд
3550Курмыш Приселок, д. каз. и вл.при р. Оке.401057205214
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Владимирская губерния, Муромский уезд
С. Клин и присел. Курмыш35Наследники Мефод. Ив. Астафьева143734

Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Муромский уезд, Клинская волость
4002Курмыш выселок29886172½45¼¼
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