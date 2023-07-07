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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3630Вареж, с. вл.при р. Оке.671786296317Церковь православная 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Владимирская губерния, Муромский уезд
С. Варжа, Арефино и Д. Ново, Криуша, Бужерово, Лохани, Юрьевец, Горбаково, Верхополье и Мокрець27Вера Лукин. и дети ее: Вас., Мих., Андр., Дмитр., Лев, Надеж. и Пав. Томар14681505
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1119. Бареж, село бывшее владельческое, при реке Оке, дворов 99, жителей 588, волостное правление (уездный город в 69 верстах), церковь православная, часовня, 3 лавки, су Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Вареж114241271781622122562477410
Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года
№НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
3911Вареж село642116204½77½
3912Лесоп. Малышева103204½77½½
3913Лич. з. Андрианова51204½77½½
3914Лич. з. Добрынкина6120477½
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
17715Варежсело55°57'42°55'N-38-002
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
22642408101с Варежсело