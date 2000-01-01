село Толстоносовский, село Толстоносовский, Низовское сельское общество, Туруханский край (на 1911) — Familio

Толстоносовский

Низовское сельское общество, Туруханский край (на 1911)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Енисейская губерния, Енисейский округ
581Толстоносовский (Толстый Нос), с. каз.при р. Енисее.184576131815Церковь православная 1. Ярмарка 1. Пристань.

Список населённых мест Енисейской губернии 1911 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
Туруханский край, Низовское сельское общество
2420Толстый Нос, ст., на р. Енисее41816До Енисейска верст: 1861. До Туруханска верст: 908
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