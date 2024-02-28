деревня Макарово, деревня Макарово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Макарово

Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Дело по анонимному заявлению о неправильном освобождении от военной службы ратника ополчения 2-го разряда, крестьянина деревни Макарова Городецкой волости Никольского уез Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Никольский уезд
6402Шалимово (Макарово), д. каз.при колодцах.665829109107
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Список населённых мест Вологодской губернии 1881 года

Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Никольский уезд, Городецкая волость
Шумилова684

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Кичменгско-Городецкий район
33718Макароводеревня60°02'с.ш.45°48'в.д.P-38-140

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Кичменгское сельское поселение
19630422216д Макароводеревня
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