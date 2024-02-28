деревня Ардатово, деревня Ардатово, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Ардатово

Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Республики Башкортостан

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Кугарчинский район
664506Ардатоводеревня52°22'00"56°33'00"N-40-126

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Кугарчинский муниципальный район, Сельское поселение Максютовский сельсовет
80638445111д Ардатоводеревня
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