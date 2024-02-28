деревня Петрово, деревня Петрово, Ильинский муниципальный район, Ивановская область (на 2019) — Familio

Петрово

Ильинский муниципальный район, Ивановская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Дело по жалобе крестьянина деревни Петрово Нажеровской волости Семена Яковлева Фролова на неправильные действия Нажеровского волостного старшины по исполнению решения вол Показать все
Дело семейного раздела граждан дер. Петрово, Нажеровской волости И. Ф. Белова со снохой А. И. Беловой. 1920 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд Р-161. Показать все

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Ростовский уезд, Нажеровская волость
д. ПетровоX. Счастливское общество113252Нажеровский приход
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ивановская область, Ильинский район
350745Петроводеревня57°07'39°57'O-37-104

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ивановская область, Ильинский муниципальный район, Ивашевское сельское поселение
24609416201д Петроводеревня
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