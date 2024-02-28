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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по жалобе крестьянина деревни Петрово Нажеровской волости Семена Яковлева Фролова на неправильные действия Нажеровского волостного старшины по исполнению решения вол Показать все
Дело семейного раздела граждан дер. Петрово, Нажеровской волости И. Ф. Белова со снохой А. И. Беловой. 1920 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд Р-161. Показать все
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. ПетровоX. Счастливское общество113252—Нажеровский приходПоказать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
350745Петроводеревня57°07'39°57'O-37-104
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
24609416201д Петроводеревня