починок Кукшнур, починок Кукшнур, Моркинский муниципальный район, Республика Марий Эл (на 2019) — Familio

Кукшнур

Моркинский муниципальный район, Республика Марий Эл (на 2019)

Статус
жилой
Тип
починок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Республики Марий Эл

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Марий Эл, Моркинский район
716398Кукшнурпочинок56°20'48°39'O-39-122

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Марий Эл, Моркинский муниципальный район, Октябрьское сельское поселение
88632445111починок Кукшнурпочинок
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