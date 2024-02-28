деревня Красная Поляна, деревня Красная Поляна, Торбеевский муниципальный район, Республика Мордовия (на 2019) — Familio

Красная Поляна

Торбеевский муниципальный район, Республика Мордовия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Варианты названий
Идяково, Эмилиендорф
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Республики Мордовии

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Тамбовская губерния, Спасский уезд
Сц. Бобровка, Емилиендорф и Александрия20Ив. Стан. Жилинский3174775

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Мордовия, Торбеевский район
75587Красная Полянадеревня54°08'43°17'N-38-063

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Мордовия, Торбеевский муниципальный район, Хилковское сельское поселение
89654485111д Красная Полянадеревня
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