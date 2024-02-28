село Телегиевка, село Телегиевка, Рубанская волость, Брацлавский уезд (на 1905) — Familio

Телегиевка

Рубанская волость, Брацлавский уезд (на 1905)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

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Список населённых мест Подольской губернии 1905 года

НазваниеДворовЧисло жителейВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Брацлавский уезд, Рубанская волость
Телегиевка (приселье с.Криковец)55292185
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