село Гульск, Житомирська область (на 2018) — Familio

Гульск

Житомирська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Волынская губерния, Новград-Волынский уезд, Гульская волость
1239. Гульск, село бывшее владельческое, при реке Случе, дворов 118, жителей 860, волостное правление (уездный город в 10 верстах), церковь православная, школа, питейный Показать все

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Житомирська область
А-7460Гульськселоцентр сільської радир-н Новоград-Волинськийсільрада Гульська

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