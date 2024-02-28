деревня Харитоновское, деревня Харитоновское, Дмитриевская волость, Вельский уезд (на 1914) — Familio

Харитоновское

Дмитриевская волость, Вельский уезд (на 1914)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Дело о причислении крестьянской вдовы дер. Харитоновской Дмитриевской волости Вельского уезда Анастасии Федоровны Кошелевой к вологодскому мещанству. 1906 г. // Гос. архи Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Вельский уезд
2392Харитоновская (Кырканда), д. каз.при р. Устье.25525294258
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Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Вельский уезд, Дмитриевская волость
3030Харитоновское (Таграс)Дмитриевское.Дмитриевский-Николаевскийбывшие государственные24664076108
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