деревня Плешаково, деревня Плешаково, Можайский, Московская область (на 2019) — Familio

Плешаково

Можайский, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Гжатский уезд
4592Новоселки (Плешаково), д. каз.при рч. Жезлянке.2530165255
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Смоленская губерния, Гжатский уезд, Корытовская волость
178. Новоселки, деревня бывшая государственная, при реке Жезляне, дворов 24, жителей 156, лавка

Список населенных мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Гжатский уезд, Корытовская волость
285Новоселки (Плешаково тож)Деревня27339490Торговый чулан.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, город областного подчинения Можайск
41417Плешаководеревня55°35'с.ш.35°27'в.д.N-36-023

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Можайский
46745000695д Плешаководеревня
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