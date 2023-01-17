посёлок Можохины, посёлок Можохины, Верхолесская волость, Кобринский уезд (на 1905) — Familio

Можохины

Верхолесская волость, Кобринский уезд (на 1905)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Указатель населённым местностям Гродненской губернии 1905 года

Название населённой местностиРод населённой местностиЧисло жителейУчасток земского начальникаСтанВёрст от уездного городаВёрст от железнодорожной станцииПочтовый адрес
Кобринский уезд, Верхолесская волость
МожохиныПоселок109121515Кобрин
МожохиныИмение7121516Кобрин
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