деревня Докудово 2, деревня Докудово 2, Лидский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Докудово 2

Лидский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Виленская губерния, Лидский уезд, Докудовская волость
159. Докудово, деревня бывшая владельческая и государственная, при реке Немане, дворов 45, жителей 608, питейный дом, корчма, водяная мельница

Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Лидский уезд, Докудовская волость
Докудово, д., р. Неман, жит. 871 (484 м. 387 ж.), дес. 665, у. гор. 28 в., вол. пр. 1 в., ст. кв. 28 в., ст. ж. д. Неман 16 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Лидский район, Докудовский сельсовет
д Докудово 2283

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Лидский район, Третьяковский сельсовет
д. Докудово 2197
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