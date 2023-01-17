Докудово 2
Лидский район, Гродненская область (на 2021)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
159. Докудово, деревня бывшая владельческая и государственная, при реке Немане, дворов 45, жителей 608, питейный дом, корчма, водяная мельница
Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Докудово, д., р. Неман, жит. 871 (484 м. 387 ж.), дес. 665, у. гор. 28 в., вол. пр. 1 в., ст. кв. 28 в., ст. ж. д. Неман 16 в.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Докудово 2283
Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Докудово 2197