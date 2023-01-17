Серго-Поливаново
Вадинский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
712Сергиевское (Поливаново, Летево), с. вл.при р. Ваде.221667416420Церковь православная 1. Волостное правление. Завод конный. Мельница.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
386. Сергиевско-Поливаново, село бывшее владельческое, при реке Ваде, дворов 126, жителей 768, волостное правление (уездный город в 22 верстах), церковь православная
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
47995Серго-Поливановосело53°45'42°49'N-38-074
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
56615428101с Серго-Поливановосело