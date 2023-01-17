село Арбор, село Арбор, Балтасинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Арбор

Балтасинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Малмыжский уезд
8206Арбор, д. каз.при рч. Арборке.30558212183Мечеть. Волостное правление. Почтовая станция.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вятская губерния, Малмыжский уезд, Арборская волость
548. Арбор (Себе-Усад, Мунигерь), деревня бывшая государственная, при речках Арборке и Мунигере, дворов 174, жителей 1178, волостное правление (уездный город в 30 верстах Показать все

Татарская энциклопедия

Название на татарском языкеНазвание на русском языкеИсточник
АрборАрборТатарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2002. – Т. 1: А–В. – 672 с.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Балтасинский район
142758Арборсело50°33'50°13'M-39-053

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Балтасинский муниципальный район, Ципьинское сельское поселение
92615465106с Арборсело
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