деревня Ишлей, деревня Ишлей, Вурнарский район, Чувашская Республика (на 2018) — Familio

Ишлей

Вурнарский район, Чувашская Республика (на 2018)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Казанская губерния, Ядринский уезд, Норусовская волость
1649. Ижак-Сявал-пось (Ишли), деревня бывшая государственная, дворов 40, жителей 188, обод. звд.

Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Ядринский уезд, Норусовская волость
Ижек-Сявал-пось (Ишли), Норусовскойчуваши286
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Ишли, Норусовскойсм. Ижек-Сявал-пось
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Чувашская Республика, Вурнарский район
694744Ишлейдеревня55°36'с.ш.46°45'в.д.N-38-022
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