посёлок Березовский, посёлок Березовский, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Березовский

Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Мамадышский уезд
1464Никольское (Кутькино), сц. вл.при рч. Каменной.3540185871
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Татарская энциклопедия

Название на татарском языкеНазвание на русском языкеИсточник
БерёзовскийБерёзовскийТатарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2002. – Т. 1: А–В. – 672 с.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Мамадышский район
142083Березовскийпосёлок55°32'51°02'N-39-019

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Мамадышский муниципальный район, Омарское сельское поселение
92638466111п Березовскийпоселок
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