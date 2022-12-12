деревня Шумщина, деревня Шумщина, Лиозненский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Шумщина

Лиозненский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Витебский уезд, Королевская волость
87Шумщино IдеревняпрудСтасевского православияХотемлянскому сельскому обществу, крест. , прав.10
88Шумщино IIдеревняпрудПогостищенского православногоХотемлянскому сельскому обществу, крест. , прав.1

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Лиозненский район, Лиозненский сельсовет
д Шумщина31

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Лиозненский район, Лиозненский сельсовет
д. Шумщина23
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close