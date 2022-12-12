хутор Кругляны, хутор Кругляны, Островенская волость, Сеннинский уезд (на 1910) — Familio

Кругляны

Островенская волость, Сеннинский уезд (на 1910)

Статус
не существует
Тип
хутор
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Сеннинский уезд, Островенская волость
513. Кругляны, село бывшее владельческое, при реке Будилове, дворов 20, жителей 119, церковь православная

Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Сеннинский уезд, Островенская волость
59Дер. КругляныпроселкеболотеЗастаринск. с. о. 329198Островск. прав. 15225
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