деревня Мойжевицы, деревня Мойжевицы, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния (на 1886) — Familio

Мойжевицы

Олонецкий уезд, Олонецкая губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Олонецкая губерния, Олонецкий уезд, Рыпушкальская волость
618. Мойжевицы, деревня бывшая государственная, при реке Олонке, дворов 6, жителей 42, кожевенный завод
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