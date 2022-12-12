деревня Маланьино, деревня Маланьино, Можайский, Московская область (на 2019) — Familio

Маланьино

Можайский, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Можайский уезд
4120Маланьино, сц. вл.при протоке.151093437
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Населённые местности Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Можайский уезд, Борисовская волость
Дер. Маланьино1615станция Бородино. 1214Школа грамоты.
Усадьба А. И. Бергер, при д. Маланьиной1615станция Бородино. 12

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, город областного подчинения Можайск
22508Маланьинодеревня55°24'с.ш.35°50'в.д.N-36-024

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Можайский
46745000563д Маланьинодеревня
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