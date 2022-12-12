село Вишенки, село Вишенки, Волинська область (на 2018) — Familio

Вишенки

Волинська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Волынская губерния, Луцкий уезд, Рожищская волость
1140. Вишенки, деревня бывшая владельческая, при реке Стыре, дворов 10, жителей 112, костел, еврейский молитвенный дом, питейный дом, кожевенный завод

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Волинська область
А-3198Вишенькиселор-н Рожищенськийсільрада Носачевичівська
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