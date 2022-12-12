деревня Микуленки, деревня Микуленки, Сушковская волость, Дриссенский уезд (на 1906) — Familio

Микуленки

Сушковская волость, Дриссенский уезд (на 1906)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Витебская губерния, Дриссенский уезд, Сушковская волость
129. Микуленки, деревня бывшая владельческая, при реке Росицкой, двор 1, жителей 18, кирпичный завод

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Дриссенский уезд, Сушковская волость
131МикуленкидеревняРосица, рекаРосицкого, православногоЮльяновскому сельскому обществу4
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close