деревня Сопки, деревня Сопки, Бологовский муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Сопки

Бологовский муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Валдайский уезд, Сопкинская волость
434. Сопки, деревня бывшая владельческая, при реке Валдайке, дворов 64, жителей 352, волостное правление (уездный город в 30 верстах), школа, лавка. В ½ версты — церковь Показать все

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Валдайский уезд, Сопкинская волость
18Сопки (дер.)1-го стана, 1-го зем. уч.Сопкинского806817018035030+см.земледелиерека Валдайка.Хлебо-запасный магазин, 2 мелочные лавки

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Бологовский район
129664Сопкидеревня58°04'33°36'O-36-068

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Бологовский муниципальный район, Валдайское сельское поселение
28608406216д Сопкидеревня
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