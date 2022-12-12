деревня Мокраны Задворье, деревня Мокраны Задворье, Киевичская волость, Слуцкий уезд (на 1909) — Familio

Мокраны Задворье

Киевичская волость, Слуцкий уезд (на 1909)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список важнейших селений
Минская губерния, Слуцкий уезд, Киевичская волость
805. Задворье, село бывшее владельческое, дворов 20, жителей 110, церковь православная

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Слуцкий уезд, Киевичская волость
Мокраны Задворье, деревня267[...]4152428
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