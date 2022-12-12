деревня Светова, деревня Светова, Севский муниципальный район, Брянская область (на 2019) — Familio

Светова

Севский муниципальный район, Брянская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Севский уезд
3882Светова, д. уд.при колодцах.202088330320
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Орловская губерния, Севский уезд, Орлинская волость
157. Светова, деревня бывшая удельная, при речке Таре, дворов 79, жителей 710, лавка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Брянская область, Севский район
69327Световадеревня52°07'с.ш.34°13'в.д.N-36-141

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Брянская область, Севский муниципальный район, Подлесно-Новосельское сельское поселение
15648448176д Световадеревня
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