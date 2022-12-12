селение Ягодное, селение Ягодное, Новоузенский уезд, Самарская губерния (на 1886) — Familio

Ягодное

Новоузенский уезд, Самарская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
селение
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Верхне-Ерусланская волость
1050. Ягодное, селение бывшее колонистов, при реке Еруслане, дворов 134, жителей 1109, молитвенный дом, лавка
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close