деревня Щербиновка, деревня Щербиновка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Щербиновка

Аткарский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Аткарский уезд
278Щербиновка (Софьино), сц. вл.при р. Медведице.18777330327Завод конный.
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Аткарский район
52351Щербиновкадеревня51°46'с.ш.44°56'в.д.M-38-006

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Аткарский муниципальный район, Кочетовское сельское поселение
63604448136д Щербиновкадеревня
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