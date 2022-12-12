деревня Нижняя Кудома, деревня Нижняя Кудома, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Нижняя Кудома

Вытегорский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Олонецкая губерния, Вытегорский уезд, Вытегорская волость
146. Кудама Нижняя (Подгорье), деревня бывшая государственная, при реке Кудоме, дворов 9, жителей 54, 2 мельница

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Вытегорский район
36444Нижняя Кудомадеревня60°56'с.ш.36°28'в.д.P-37-109

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Вытегорский муниципальный район, Анхимовское сельское поселение
19622416171д Нижняя Кудомадеревня
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close