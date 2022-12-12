железнодорожная станция Корба, железнодорожная станция Корба, Судиславский муниципальный район, Костромская область (на 2019) — Familio

Корба

Судиславский муниципальный район, Костромская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
железнодорожная станция
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Костромская область, Судиславский район
352439Корбаж.-д.ст.(нп)57°50'00"41°33'00"O-37-084

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Костромская область, Судиславский муниципальный район, Расловское сельское поселение
34642424241ж/д ст Корбажелезнодорожная станция
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