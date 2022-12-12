деревня Бигинеево, деревня Бигинеево, Татышлинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Бигинеево

Татышлинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Бирский уезд
1170Бигинеева, деревня.при рч. Юге.1255542130124В. 123 - 119. Тп. 7 - 5. — Мельница водяная.
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Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Бирский уезд, Павловская волость
3Бигинеева, д. при реч. Юг, на прос. дор., вод. мел., 2 бак. лав.1051565185195Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Татышлинский район
522601Бигинееводеревня56°13'00"56°03'00"O-40-137

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Татышлинский муниципальный район, Сельское поселение Нижнебалтачевский сельсовет
80650450111д Бигинееводеревня
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