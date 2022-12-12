деревня Семичастное, деревня Семичастное, Думиничский муниципальный район, Калужская область (на 2019) — Familio

Семичастное

Думиничский муниципальный район, Калужская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Калужская губерния, Жиздринский уезд
908Толстошеево (Новоселье, Семичастное, Выселки), д. вл.при колодце.38271298293
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Калужская губерния, Жиздринский уезд, Брынская волость
146. Толстошеево (Семичастное), деревня бывшая владельческая, дворов 84, жителей 637, молитвенный дом

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Калужская область, Думиничский район
76586Семичастноедеревня53°59'35°00'N-36-083

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Калужская область, Думиничский муниципальный район, Сельское поселение село Брынь
29610404136д Семичастноедеревня
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