село Панки, село Панки, Губкинский, Белгородская область (на 2019) — Familio

Панки

Губкинский, Белгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Старооскольский уезд
2172Панки (Предтеченское), с. вл.при Стуженской вершине.351533198204Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Курская губерния, Старо-Оскольский уезд, Панковская волость
953. Панки, село бывшее владельческое, дворов 24, жителей 142, волостное правление (уездный город в 35 верстах), церковь православная. В 4 верстах — питейный двор.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Белгородская область, Губкинский район
133379Панкисело51°21'37°21'M-37-015

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Белгородская область, Губкинский
14730000301с Панкисело
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