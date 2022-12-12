Нижние Термы
Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
83Нижние Термы (Ильясова, Тукранова), деревня.при ррч. Узе и Ислаке.552672220217Б. — Мечетей 2. Училище. Мельниц водянных 3. Близь деревни древние развалины и дворец Турахана, бывшего владетеля кочевых Ногаев в XV веке.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
182. Терма Нижняя (Сафарова, Ильясова, Тукранова), деревня бывшая государственная, при речках Узе и Ислаке, дворов 47, жителей 472, 2 мечети, школа
Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
20Нижние Термы, д. при реч. Слак, прос. дор., мечеть, 4 вод. мел., бак. лав.504102323330Земледелие
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
519960Нижние Термыдеревня54°36'00"55°16'00"N-40-051
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
80657435126д Нижние Термыдеревня