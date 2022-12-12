деревня Старая Сиделева, деревня Старая Сиделева, Сиделевская волость, Цивильский уезд (на 1914) — Familio

Старая Сиделева

Сиделевская волость, Цивильский уезд (на 1914)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Цывильский уезд
2658Старая Сиделева (Чел-касы), д. каз. (3)при рч. Понтанарке.406133539
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Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Цивильский уезд, Сиделевская волость
Сиделева-Челкасы, Сиделевской (состоит из околодков: Новый и Старый)см. каждый в отдельности.
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