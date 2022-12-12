аал Трояков, аал Трояков, Усть-Абаканский муниципальный район, Республика Хакасия (на 2019) — Familio

Трояков

Усть-Абаканский муниципальный район, Республика Хакасия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
аал
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых пунктов Енисейской губернии 1911 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
Минусинский уезд, Абаканская Инородная Управа
1842Трояков, ул., на р. Абакане314349

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Хакасия, Усть-Абаканский район
563347Трояковаал53°28'00"91°03'00"N-46-087

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Хакасия, Усть-Абаканский муниципальный район, Сельское поселение Доможаковский сельсовет
95630415106аал Трояковаал
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