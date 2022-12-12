село Петропавловка, село Петропавловка, Новоузенский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Петропавловка

Новоузенский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Новоузенский уезд
2001Петропавловка (Лепиловка), д. каз.при р. Малом Узене.2581110566593
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Мало-Узенская волость
1098. Петропавловка, село бывшее государственное, при реке М. Узене, дворов 161, жителей 1351, церковь православная, школа, 4 лавки

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Новоузенский район
52884Петропавловкасело50°15'с.ш.47°55'в.д.M-38-072

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Новоузенский муниципальный район, Петропавловское сельское поселение
63630450101с Петропавловкасело
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