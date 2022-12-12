хутор Каменный Буерак, хутор Каменный Буерак, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Каменный Буерак

Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Нижнедевицкий район
629964Каменный Буеракхутор51°23'с.ш.38°19'в.д.M-37-017

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Нижнедевицкий муниципальный район, Хвощеватовское сельское поселение
20623460106х Каменный Буеракхутор
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