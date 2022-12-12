Дареевск
Погарский муниципальный район, Брянская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
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- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3372Дареевск (Дореевск), с. казач. и вл.при руч. Ложице.311274301319Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
954. Дареевск, село бывшее государственное и владельческое, при речке Ложице, дворов 98, жителей 625, церковь православная, водяная мельница, маслобойный завод
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
69016Дареевсксело52°25'с.ш.33°12'в.д.N-36-127
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
15642428121с Дареевсксело